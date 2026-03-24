高松東警察署 買い物中の女子中学生の尻を触ったとして、高松市の会社員の男（49）が24日、香川県迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2026年1月9日午後8時20分ごろ、高松市内のディスカウントストアの店内で、買い物をしていた女子中学生の尻をスカートの上から触った疑いが持たれています。 女子中学生とその家族がその日のうちに高松東署を訪れ、「買い物中に男が後ろを通り