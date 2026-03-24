【パトーシェ・キヴィア】 9月 発売予定 価格：31,900円 コトブキヤは、フィギュア「パトーシェ・キヴィア」を9月に発売する。価格は31,900円。 本製品は、TVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」より、第十三聖騎士団団長「パトーシェ・キヴィア」を1/7スケールでフィギュア化したもの。 騎士団長らしく、団員を先導する姿をイメ