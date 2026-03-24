Snow Man宮舘涼太さんの主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）は4月4日スタート。宮舘さんは未来から時空を超えて現代にやってきた主人公を演じます。そんな宮舘さんが3月31日発売の「FRaU」JAXURY特集号の表紙と12P特集で登場します。※JAXURYとは、日本の（＝Japan‘s）ほんもの（＝Authentic）ラグジュアリー、輝き（＝Luxury）250本のバラの花びらと舘様宮舘さんの名前にかけた特集名は「雅だて、粋だ