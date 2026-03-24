MLB・カブスは日本時間24日、鈴木誠也選手が負傷者リスト入りになり、開幕戦に間に合わないことを発表しました。鈴木選手は、日本時間15日に行われWBC準々決勝のベネズエラ戦で盗塁の際に右膝を負傷。そのまま負傷交代となり、その後が心配されていました。鈴木選手の復帰見込みは4月。すでに投打練習を再開していますが、プレー中は膝サポーターを改良して着用している状態です。鈴木選手は「最初は心配だったけど、日ごとに痛み