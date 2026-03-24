政府は24日、携帯電話不正利用防止法の改正案を閣議決定した。スマートフォンなどでのデータ通信に特化した「データSIM」を契約する際、携帯電話会社などに契約者の本人確認を義務付けることが柱。詐欺に悪用されているとの指摘を踏まえ、制度の抜け穴をふさぐ狙いがある。プリペイド型などを使う短期滞在の外国人はパスポートなどによって身分を確認することも定める。本人確認とは別に、個人が大量の回線契約をできなくする