選抜高校野球に出場している山梨学院の吉田監督が２４日、西宮市内で練習後に取材に応じ、１回戦・長崎日大戦で左手首付近を骨折した菰田陽生選手について左橈骨遠位端骨折と診断されたことを明かし「常識的に試合出場は難しい」と語った。菰田は前日２２日、１回戦・長崎日大戦の一塁守備で味方の送球が乱れ、打者走者と接触。途中交代となった。試合後に兵庫県西宮市内の病院で検査を受け、骨折と診断された。身長１９４セン