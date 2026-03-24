紫外線が少しずつ強くなり、シミの存在感が増してくる春。さらに、冬からの乾燥や、季節の変わり目で赤みや肌荒れが起きるため、くすみが気になる時季でもあります。いち早くブライトニングケアを始めて、明るく輝く素肌を手に入れましょう（撮影：ケビン・チャン取材・文・構成：片岡えり）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *気になるシミに積極アプローチ時間をかけて濃く大きくなったシミを化粧品で消すのは、ほぼ不