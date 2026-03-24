美容の世界は日進月歩。若い頃に覚えたスキンケアやメイク法などを、何十年も変えずに続けていてはもったいない。大人ならではの美容法を見直してみませんか（イラスト：なめきみほ）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *Q. 日焼け止めが必要だとわかっているけれど、肌の負担になっていないか心配です昔の常識は今の非常識、ということが多々あります。子どもの頃、日焼けは健康にいいといわれていましたよね？これは、年間