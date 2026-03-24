俳優の相沢菜々子さんは3月21日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ姿で高級車とのツーショットを披露しました。【写真】相沢菜々子の美脚ショット「リアルなエマグリーン〜」相沢さんは「アストンマーティン・ヴァンテージ（Aston Martin Vantage）」とつづり、3枚の写真を載せています。タンクトップにミニ丈のショートパンツ姿で高級車とのツーショットを披露。ショートパンツからは美しい脚が伸びていて、抜群のスタイルが