塩原温泉は、大同元年（806年）に発見されたと伝えられ、古くから「塩原十一湯」として親しまれてきた歴史ある温泉郷です。箒川（ほうきがわ）の清流に沿って広がる温泉街には、泉質や効能が異なる11もの温泉が集まっており、乳白色や茶褐色、緑色など、湯の色が多彩なのも大きな特徴です。多くの文豪たちにも愛されたこの地は、現在も渓谷美を楽しみながらぜいたくな湯巡りができる場所として、訪れる人々の心と体を癒やし続けて