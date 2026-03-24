モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは3月23日、自身のInstagramを更新。快晴の空の下、スタイル抜群のコーデショットを公開しました。【写真】Cocomiの美脚ショット「妹がよく着てるインティミッシミ、着てみて着心地抜群」Cocomiさんは「快晴。妹がよく着てるインティミッシミ、着てみて着心地抜群」とつづり、外で撮影した私服ショットを8枚載せています。グレーのタートルネックトップスに超ミニ丈のデニムスカート