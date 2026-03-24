オーナーとの親和性を感じさせる流麗なカスタムバイク日本の有名なロックユニット「B’z」でボーカリストとして活動する稲葉浩志さんは、こだわりが詰まった数々のカスタムバイクを所有するオーナーとしても知られる存在です。その中でも、インディアンモーターサイクルの「FTR1200S」を大幅にカスタムした「ソニックテンプル」と呼ばれる一台は、特に注目を集めています。【画像】超カッコいい！ これが「B'z」稲葉浩志さんの