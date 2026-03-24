ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が現地時間23日、エンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場。2試合連続となる長打を記録し、2打数1安打で途中交代した。かつての同僚左腕デトマーズと対峙した大谷は初回の第1打席、カウント2-2から外角低めのスライダーで二ゴロ。それでも3回裏の第2打席ではカウント1-1から甘く入ったスライダーを捉え、左中間フェンス直撃の二塁打を放った。大谷は打者専念で