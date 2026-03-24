ロッテは24日、1塁側内野席上段エリア（フロア3）にある「プレイヤーズ・シート」の壁面をリニューアルしたと発表した。昨年に引き続き、FUJI ROCK FESTIVAL等でライブペイントにも出演している壁画アーティストのHori Hayato氏がデザインを担当。今季は小島和哉投手、横山陸人投手、種市篤暉投手、田中晴也投手、佐藤都志也捕手、寺地隆成捕手、友杉篤輝内野手、郄部瑛斗外野手、藤原恭大外野手、西川史礁外野手、山口