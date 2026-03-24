GIF: SUMA-KIYO MacBook Neoを使い始めて約1週間。スペックには概ね満足しているのですが、毎日充電するたびに「MagSafeがあればな…」という小さなストレスを感じていました。というのも、2017年モデルを使っていたころ、度重なる抜き差しでUSBポートがユルユルになってしまった経験があるからです。また、充電中にうっかりケーブルを引っ掛けて、本体を落下させてしまうリスクも常に付きま