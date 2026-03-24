2025年3月に浜松市中央区舘山寺町で小学生の列に軽トラックが突っ込み4人が死傷した事故から2026年3月24日で1年です。現場では児童の死を悼む人の姿が見られました。 【写真を見る】4人が死傷した事故から1年が経過した現場＝浜松市中央区舘山寺町、2026年3月24日 2025年3月24日の夕方、浜松市中央区舘山寺町の市道で、小学生4人の列に軽トラックが突っ込み、当時8歳の女児が死亡、一緒にいた姉など3人が重軽傷を負いました。