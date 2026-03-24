2025年10月、静岡市清水区の運送会社のトラックに火をつけて車両15台を燃やしたなどの罪に問われていた男の裁判で、静岡地方裁判所は2026年3月23日、男に拘禁刑4年の判決を言い渡しました。 建造物等以外放火、窃盗、詐欺の罪に問われていたのは、住居不定・無職の男（65）です。 判決によりますと、男は2025年10月、かつて勤務していた静岡市清水区横砂の運送会社の駐車場に止まっていたトラックに火をつけて車両15台を燃やし、