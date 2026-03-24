広島駅南口の大型商業施設「ミナモア」は、24日で開業1周年を迎えました。 累計来館者数は3,300万人を超え、当初の想定を上回る集客が続いています。 24日、1周年を記念して行われたセレモニーでは、開店に合わせて先着1,000人にオリジナルのもみじ饅頭が配られ、多くの来館者でにぎわいました。 ミナモアには、地上9階から地下1階まで計216店舗が入っており、施設を運営する中国SC開発によりますと、直近の来館者数は平