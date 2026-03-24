任期満了に伴う静岡県函南町の町長選挙が3月24日告示され、これまでに現職1人が立候補の届け出を済ませました。ほかに立候補の動きはなく無投票となる公算が大きくなっています。 【動画】函南町長選挙告示 3期目を目指す現職・仁科喜世志氏が立候補届け出 無投票の公算大＝静岡 函南町長選挙に立候補しているのは、無所属で、3期目を目指す現職の仁科喜世志さん（75）です。 ＜仁科喜世志候補（75）＞ 「まだまだ函南町は大規