プロ野球開幕まであと３日。宮永キャスターがファイターズ・今シーズンの「カギ」となる選手について、元ＷＢＣ日本代表ヘッドコーチの白井一幸さんを直撃しました。（白井一幸さん）「ファイターズの仕上がりはとても順調だと思う。理想を上回るくらいいろいろな選手がどんどんでてきて、２チームつくれる。これから迷いがまた増えてきたという意味でうれしい誤算。新庄監督とはいろいろ話を