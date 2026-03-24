24日午前の木原稔官房長官の記者会見で「高市総理が日米首脳会談で金正恩総書記との会談実現に意欲を示したことについて、北朝鮮の金与正朝鮮労働党総務部長が、『拉致問題の解決を前提にするのであれば拒否する』との見解を談話で発表した」とこの談話に対する政府の受け止めについて記者から質問がでた。【映像】「総理は正面から向き合う覚悟を持っている」木原長官が回答これに対し木原官房長官は「金与正部長が談話を発出