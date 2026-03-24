◇MLBオープン戦 ドジャース-エンゼルス(日本時間24日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手がオープン戦のエンゼルス戦に先発登板。計8四死球と開幕へ不安を残す内容となりました。すでにロバーツ監督から開幕ローテーション入りを明言されている佐々木投手。初回、先頭のネト選手にいきなり3ボールとすると、4球目の98.2マイル(約158キロ)で死球与えます。続くトラウト選手をフィルダースチョイスで1、2塁とすると