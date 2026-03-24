松本洋平文科大臣が24日の閣議後の記者会見で、週刊誌による自身の不倫報道をめぐって、予算委員会で文書での回答が要求され、「理事会協議事項」となっていることについての対応を問われた。【映像】松本文科大臣、週刊誌報道について謝罪する瞬間松本文科大臣は「まず、改めましてですね、今回の週刊誌報道によりまして、大変さまざまな皆様方にご迷惑をおかけしておりますことを、心からおわびを申し上げたいと思います。申