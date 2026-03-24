今季からアストロズに加入し、メジャーデビューとなる今井達也投手のデビュー日が日本時間30日に行われるエンゼルスとの試合に決まりました。今井投手は作新学院高から2016年ドラフト1位指名で西武に入団。昨季は驚異の防御率1.92をマークし、10勝5敗と3年連続2桁勝利を記録しました。ポスティングシステムでメジャー挑戦を目指しアストロズに加入。WBCは家族を優先し不参加を決意し、オープン戦では3試合に先発し短いイニングを経