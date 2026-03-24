米映画「アクアマン」シリーズや「ワイルド・スピード／ファイヤーブースト」（2023年）の悪役などで知られる米ハワイ出身の俳優ジェイソン・モモア（46）が、過去20年来で最悪の豪雨による洪水でオアフ島にある自宅から避難したことをSNSで明かした。コナ低気圧による記録的な大雨により、現地ではダム決壊の可能性も警告されており、ホノルル北部で5500人以上に避難命令が出されていた。モモアは、インスタグラムのストーリーを