クックパッドからの発表です。【映像】クックパッドのホームページ「いつもクックパッドをご利用いただき、誠にありがとうございます。今回リリースした『レシピスクラップ』機能について、さまざまなご意見をいただいております。特に、レシピを発信されている方々への影響や敬意に関するご懸念については、真摯に受け止めています。本機能は、SNSやウェブで見つけたレシピを『あとで作るための個人の記録』として整理できるよ