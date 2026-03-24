炎と黒煙に包まれた墜落した輸送機＝23日、コロンビア・プトゥマヨ県/Daniel Ortiz/AFP via Getty Images（CNN）南米コロンビアの南部で軍の輸送機が離陸直後に墜落した件で、少なくとも64人が死亡した。プトゥマヨ県のモリナ知事が明らかにした。多数の負傷者も出ている。C130ハーキュリーズは、ペルー国境に接するプトゥマヨ県のプエルトレギサモ近郊に墜落。機体は大破して炎上した。モリナ知事によると、機体には乗客114人が乗