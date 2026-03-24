俳優いしだ壱成（51）が23日、Xを更新。父の俳優石田純一（72）との“激変ツーショット”を公開した。いしだは22日放送の日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」の人気企画「夜の口パクヒットスタジオ！」に父純一とともにB'zに扮して出演したことを報告。「昨夜O.Aの#ガキ使名物企画#夜の口パクヒットスタジオ天下のB'zさんに扮し父の純一(であったであろう存在)と僕(概ねそうであったであろう存在)と口パクさせ