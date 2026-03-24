プラスト株式会社と中学受験に役立つ情報提供サービスを展開する「中学受験ノートだぞう」は共同で、東京都在住の３０歳〜５９歳の子どもを持つ男女３０００人を対象に「中学受験に関するアンケート調査」を実施し、２４日に発表した。回答者の子どもの学年を見ると、「中学３年生以上」が４４・３％で最多となり、「中学１年生」８・１％、「中学２年生」８・８％を含めると、中学生以上が全体の６割超。「小学４〜６年生」は