元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏と元女優の妻・里紗さんの共演ショットが公開された。日本テレビの公式インスタグラムが２４日までに更新され、伸晃氏がゲスト出演した２３日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・後９時）の様子をアップ。里紗さんと娘・佐知子さん、息子・伸武也さんもスタジオに登場した。里紗さんは慶大在学時にＣＮＮのニュースキャスターを務め、２２歳の時にＴＢＳ系ドラマ「