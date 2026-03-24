志布志市出身の力士千代丸が引退しました。今後は、若手の育成などにあたるということです。 日本相撲協会によりますと、元幕内で西三段目筆頭の千代丸が、きのう23日引退届を提出し、受理されました。 千代丸は、志布志市出身の34歳です。 2007年に初土俵を踏むと、押し相撲を武器に、2014年には十両優勝しました。 (千代丸)「3月場所で新入幕ということで、一番でも多く勝てるようにがんばるので、みなさんの熱い応援を」