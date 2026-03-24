鹿児島県内のほとんどの公立小学校できょう24日、卒業式がありました。1万4000人余りが学び舎を後にしました。 全校児童367人が通う鹿児島市の明和小学校では、6年生54人が卒業の日を迎えました。 式では松久保鉄也校長が一人ひとりに卒業証書を手渡し、「言葉を大切に、大きく強く、そして高く羽ばたくことを心の底から願います」と激励しました。卒業生たちは、先生や保護者への感謝の気持ちを言葉と歌で 「私たちは未来へ踏