通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.16-0.74円コールオーバー ユーロ円1.11-1.61円コールオーバー ポンド円1.10-1.52円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格