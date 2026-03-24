飯田市では一本桜「長姫のエドヒガン」が見頃を迎えています。青空に映える淡いピンク色。飯田市美術博物館の敷地内にある「長姫のエドヒガン」です。樹齢は450年以上。高さ20メートル、幹回りは6.4メートルと太く迫力のある樹木が魅力です。飯田市によりますと、今年は去年より11日早い3月17日に開花し、22日に満開に。記録を取り始めた2013年以降、最も早い開花、満開となりました。伊那市から「天気があすからあん