１９日、済南市歴下区の社区で、改良された小規模公園で体を動かす住民。（済南＝新華社記者／朱崢）【新華社済南3月24日】中国山東省済南市歴下区はここ数年、国家戦略である「全民健身（国民健康増進）」に焦点を当て、「15分フィットネス圏（地域住民が居住地から15分でアクセスできる公共運動施設のネットワーク）」構築に向けたさまざまな施策を講じている。同区ではこれまでに、スポーツ指導員を4100人以上育成し、800カ所