１６日、ザンセル・カンリ氷河の近くで撮影したノヤクの群れ。（ラサ＝新華社配信／四郎江村）【新華社ラサ3月24日】国連は3月21日を「世界氷河の日」に定めている。中国西蔵自治区北部の羌塘（チャンタン）国家級自然保護区にある蔵色崗日（ザンセル・カンリ）氷河は、人の活動域から遠く離れている。3月中旬、最低気温が氷点下20度を下回る厳しい寒さと吹雪の中、巡回に出た保護区那曲（ナクチュ）地区管理局の野生動物保護