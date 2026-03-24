広島の新井貴浩監督、選手会長の島内颯太郎投手ら計４１人が２４日、広島護国神社を参拝し、必勝祈願を行った。選手、首脳陣はユニホーム姿で参拝。約３０分間、今季の必勝を真剣な表情で祈願した。８年ぶりのＶ奪還、その先の４２年ぶりの日本一へ。開幕戦の２７日・中日戦（マツダ）は３日後に迫っている。島内は、「チームの目標として日本一を掲げている。１年間を通して戦う上ではチーム全員の力が必要。目の前の試合を