NASA（アメリカ航空宇宙局）は現地時間2026年3月20日、超音速実験機「X-59」の第2回試験飛行をアメリカ・カリフォルニア州のエドワーズ空軍基地にて実施しました。X-59は、コンコルドの退役以来途絶えている民間航空機による超音速飛行、特にこれまで騒音問題で厳しく制限されてきた陸上での商業超音速飛行の実現を目指すNASAのミッション「Quesst（Quiet SuperSonic Technology）」の中核を担う機体です。【▲ 第2回飛行試験を行