俳優の鈴木亮平が22日、自身のXを更新。主演を務めるＴＢＳ系日曜劇場『リブート』の最終回について“チラリ”と言及した。【写真】「笑ってるーー!!」「ドラマと正反対な顔してる」鈴木亮平＆永瀬廉の『リブート』撮影オフショット本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。第1話では、鈴