記者会見する、車両の浸水被害を訴える男性の代理人弁護士ら＝24日午前、津市記録的な大雨で274台の車両が浸水被害に遭った三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」を巡り、被害を訴える40代男性が、駐車場の一部を所有する国などを相手に1100万円の損害賠償を求める訴訟を津地裁四日市支部に起こした。男性の代理人弁護士が24日、明らかにした。訴状によると、駐車場側は、故障していた止水板を修理しなかった上、