海上自衛隊舞鶴地方隊の護衛艦「あさぎり」が耐用年数を迎えて除籍されることになり、２３日、京都府舞鶴市の海自北吸岸壁で自衛艦旗返納などの行事があった。あさぎりは１９８８年に当時最新の情報通信システムを搭載した初の汎用（はんよう）護衛艦として就役し、２０１０年、舞鶴に配属。１９年には海賊対処活動のため、アフリカ東部ソマリア沖に派遣されたほか、２４年には能登半島地震で現地に赴き、被災者の救助活動にあ