火曜日は広く青空 日差し暖か火曜日は午後も高気圧に覆われて、広い範囲で青空が広がりそうです。最高気温は全国的に平年より高く、関東から西の地域は18〜20℃くらいまで上がる所が多いでしょう。日差しがぽかぽか暖かくなりそうです。北海道は10℃前後、東北は14℃前後の所が多くなる見込みです。雪の多く積もっている地域では、なだれにご注意ください。【CGを見る】週間天気予報火曜日の予想最高気温札幌:8℃ 釧