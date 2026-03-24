アメリカ・ニューヨークの空港で旅客機が消防車両と衝突し、機長らが死傷した事故で、現地当局はボイスレコーダーなどを回収し、事故原因を調べている。これは、22日夜に起きた事故の瞬間の映像。着陸直後の旅客機が滑走路で消防車両と衝突する様子が映っている。弓削いく子記者：事故から一夜明けました。現在も滑走路は閉鎖されたままです。機体の前方を見ますと、大破しているのがわかります。ニューヨークのラガーディア空港で