今回は、夫がまだ食事中なのに、女友達に会いに行ったエピソードを紹介します。週末ぐらい、子どもと遊んでほしいのに…「私は夫と3歳の娘と暮らしていますが、夫が大学時代の女友達とよく会っているのが、嫌で仕方ないです。夫は『ただの女友達だから』と言いますが、内心浮気していないか心配です。それに夫は週末家でゴロゴロしてばかり。『たまには公園に行こうよ』と誘っても一切来ません。この前の日曜も、お昼ご飯を食べて