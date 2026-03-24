佐渡市で24日、休耕田の枯れ草が燃える火事がありました。火事があったのは佐渡市金井新保の休耕田です。警察によりますと24日午前9時すぎ、警察官がパトロール中に目撃し消防へ通報しました。焼失面積は約2560平方メートルで、午前10時前に鎮火したということです。周辺は田園地帯で、周辺に建物などはなく、この火事でケガをした人はいません。当時、現場付近で野焼きをしている人がいたことから警察は、野焼きから