3月24日（現地時間23日）、WNBAのフェニックス・マーキュリーがシーズン開幕前に行われるプレシーズンマッチの日程を発表。4月30日（同29日）に女子日本代表との試合が予定されていることが明らかになった。 同クラブ公式サイトによると、マーキュリーはプレシーズンマッチを2試合行う予定で、4月26日（同25日）にサウスダコタ州スーフォールズでシカゴ・スカイと、