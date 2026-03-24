3月24日（現地時間23日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のリトル・シーザーズ・アリーナでデトロイト・ピストンズと対戦した。 10連勝を目指すレイカーズはルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンの5人が先発出場。マーカス・スマートが右足首の痛み、八村が右ふくら