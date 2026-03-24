ジーエヌアイグループが３日ぶりに急反発している。同社は２４日、連結子会社のジャイア・セラピューティクス＜GYRE＞が中国の国家薬品監督管理局（ＮＭＰＡ）傘下の医薬品審査センター（ＣＤＥ）に対し、新薬承認申請を提出したと発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。対象は主力開発候補品のＢ型慢性肝炎由来の肝線維症治療薬Ｆ３５１。すでにＣＤＥとは申請前の事前審査を完了しており、更