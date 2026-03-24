ハンセン病に対する差別や偏見をなくす取り組みなどを考える協議会がきのう（23日）、岡山市北区で開かれ、学生による啓発事業に補助を設けることになりました。 【写真を見る】岡山県ハンセン病問題対策協議会学生が療養所で学んだことを発信する取り組みに新たに補助を設ける 今年度2回目の岡山県ハンセン病問題対策協議会には、県内のハンセン病療養所の入所者や有識者など12人が出席しました。会では今年度の啓発事業など