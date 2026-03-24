三谷産業が３日ぶりに反発している。この日の午前中に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１１６０億円から１１７０億円（前期比１３．５％増）へ、営業利益を３０億円から３２億円（同５４．３％増）へ、純利益を３０億円から３４億円（同３９．３％増）へ上方修正したことが好感されている。 空調設備工事関連事業で首都圏の大型新築工事が順調に進捗するとともに、一部案件の出来高（実際に完了した工事量や進